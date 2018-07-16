Песков назвал условие поставок лимузинов «Кортеж» лидерам других стран

Сегодня, 09:34

Поставки роскошных лимузинов, разработанных в рамках проекта «Кортеж», лидерам других стран будут налажены по мере увеличения их производства. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Уточняется, что на данный момент автомобили Aurus выпускаются поштучно, но заявки на серийные машины уже принимаются. Автомобили поступят в свободную продажу уже в следующем году.

По словам Дмитрия Пескова, по мере наращивания производства автомобилей проекта «Кортеж» будет увеличиваться география их поставок в другие страны.

Ранее финские СМИ информировали, что в аэропорт Хельсинки был доставлен лимузин Путина Aurus Senat, сопровождающие автомобили «Кортеж», а также роскошный Mercedes-Benz S600. Напомним, сегодня пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.