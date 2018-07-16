В Уганде из Toyota Celica построили нелепый линкор-монстр

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В Уганде местные энтузиасты преобразовали спорткар Toyota Celica в нелепый линкор-монстр, который вообще не похож на оригинальный автомобиль. Отмечается, что в данной стране не запрещается переделывать машины, потому трудно представить, что такой автомобиль сделали бы в другой стране.

При переделке внешнего оформления умельцы применили панели, выполненные из легкого стекловолокна. Передняя часть примечательна тем, что выступает вперед, придавая внешности преобразованной машины агрессивности. Передний бампер выходит вперед на несколько футов и имеет три шипа, которые похожи на птичий клюв либо крокодильи зубы. Задняя часть тюнингованного Toyota Celica получила стекловолоконные надстройки, а крылья подняли вверх арок и вертикальных реек.

Из-за переработки Toyota Celica теперь подобен космическому летающему аппарату. Интересно, что заднее стекло фактически полностью прикрыто стекловолоконными панелями.