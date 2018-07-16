Экономисты рассказали о самых выгодных авто для инвестиций

Сегодня, 08:16

Немецкие экономисты рассказали о том, как выгодно вложиться в автомобили. Они рекомендуют инвестировать свободные средства в классические немецкие авто.

В частности, специалисты советуют заострить внимание на старинных автомобилях от Porsche, которые выпущены на немецких заводах. Данная информация подтверждается специалистом немецкого банка Suedwestbank AG Йенсом Бернером, который считает что лучше всего вложить свободные деньги в классические немецкие машины.

Слова специалистов можно подтвердить данными статистики. Интересно, что фондовый индекс OTX Classic Car Index в Германии на протяжении 2005-2018 годов подрос в 4 раза. Традиционный Porsche 911 за данный период стал дороже на 683%.

Аналитики отмечают, что инвестировать необходимо в машины с прозрачной историей, оригинальным кузовом и технической начинкой. Также рекомендуется приобретать авто, цена которого начинается от 100 000 евро. Такая машина может окупиться в ближайшее время.