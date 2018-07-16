Воронежцы рассказали о проблемах после Крымского моста

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Один из жителей Воронежа в социальных сетях попросил поделиться опытом тех, кто уже съездил на море этим летом. Особенно его интересовало путешествие на собственном авто.

Воронежский автомобилист спросил земляков о поездке в Крым, о пробке в Лосево, а также о времени, затраченном на поездку. В ответ на это пользователи начали делиться своим опытом. Как оказалось, множество жителей Воронежа уже съездили на отдых, поэтому без затруднений дали автомобилисту несколько советов.

Они рассказали о проблемах после Крымского моста, когда лучше выезжать и в каком месте трассы образовываются самые длинные пробки. «Выезжали в 12 ночи, проскочили все вплоть до Крымского моста, а вот после пришлось постоять, там делают новую дорогу, и ближе к Феодосии тоже прока была! По времени до Симферополя 17 часов ехали», - рассказал в соцсетях житель столицы Черноземья.

Как оказалось, множество автомобилистов испытывали трудности именно на этом участке дороги. Они рассказывали, что самая трудная часть дороги – от Крымского моста до Феодосии. Дело в том, что там строят новые дороги, а поток желающих отдохнуть огромный, поэтому средняя скорость движение составляет всего 30 км/ч. Также один воронежец добавил, что на дорогу от моста до Евпатории потратил 8 часов, в то время как общее время поездки от Воронежа составило 22,5 часа.