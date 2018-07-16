В сети высмеяли юбилейную УАЗ «Буханку» за «унылый праздничный цвет»

Сегодня, 07:00

Компания УАЗ анонсировала выпуск «юбилейного» варианта легендарной «Буханки», который получит ценник в 750 000 рублей. В сети автомобилисты посчитали это слишком высокой ценой для модели, которой исполнилось 60 лет.

В честь юбилея УАЗ выпустит ограниченной партией юбилейную модификацию модели 2206, получившей в народе прозвище «Буханка». На своём сайте автопроизводитель пишет, что данный автомобиль является «уникальным примером долголетия и народной любви», однако многие интернет-пользователи раскритиковали грядущую «новинку».

Особый УАЗ 2206 будет отличаться праздничным окрасом: верхняя часть бортов и крыша будут выполнены в белом цвете, а нижняя часть кузова – в серо-зелёном. «Буханка» также получит 16-дюймовые белые диски и универсальный ключ, которым можно будет открывать двери и запускать двигатель.

Машина обзаведётся новыми форточками, подогревом кресел и покрытой тефлоном обивкой. Наконец, юбилейную спецсерию оборудуют неразрезанными мостами, что позволит увеличить прочность корпуса.

В комментариях многие автолюбители с сарказмом отреагировали на планы российской компании: «Это самый унылый «праздничный» цвет, который я когда-либо видел!», «Ага, то от зажигания был ключ на 25, а от двери вовсе разводной, теперь будет один! Газовый!»