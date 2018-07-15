В Благовещенске инспекторы ДПС стреляли по авто пьяного нарушителя

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15 июля в Благовещенске сотрудники патрульной службы России открыли огонь по автомобилю нарушителя. По данным ДПС, водитель находился в нетрезвом состоянии и отказался остановиться машину.

Утром от площади Ленина сотрудник ДПС начали погоню за преступником, который вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. В результате погони сотрудники патрульной службы вынуждены были открыть огонь по машине.

Стрельба по нарушителю была открыта возле Амурского государственного университета. Водителя удалось остановить только на Игнатьевском шоссе. В результате преследование завершили возле туристической базы «Золотой дракон». Несмотря на то, что пьяный нарушитель слетел с дороги, никто в результате аварии не пострадал. Очевидцы сообщили, что водитель пытался скрыться от полиции, поскольку был сильно пьян.

Стоит отметить, что 7 и 8 июля в регионе состоялась профилактическая акция «Нетрезвый водитель», в рамках которой большое внимание уделили нарушителям ПДД, которые водили машину в состоянии алкогольного опьянения.