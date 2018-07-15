Воронежцев предупредили о «входе в метро» посреди дороги на набережной

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Воронежских водителей предупредили в соцсетях об опасной яме, замеченной на набережной Массалитинова. Асфальт сильно просел на том месте, где раньше находился люк.

Местные жители отмечают, что яма на пересечении с улицей Дурова появилась ещё несколько недель назад, но за это время никто ничего не предпринял. Между тем автомобилист запросто может «потерять колёса» в таком разломе асфальта.

Жительница Воронежа отметила в комментариях под фотографией ямы, опубликованной в соцсети, что в реальности это выглядит ещё страшнее. По её словам, этот люк делали ещё два года назад. Многих других комментаторов удивило и разозлило то, как дорожные рабочие ремонтируют такие места.

Не обошлось и без шуточных комментариев. Один из пользователей предположил, что это «вход в метро», которое неоднократно обещали построить в столице Черноземья.