У KIA Stinger в желтом цвете выявили проблемы с краской

Сегодня, 16:39

Появилось официальное подтверждение информации о проблемах с KIA Stinger. Автомобиль с цветом кузова Sunset Yellow предрасположено к серьезным проблемам с ЛКП, поскольку покрытие некачественное.

Оказалось что лакокрасочное покрытие желтого цвета Sunset Yellow для KIA Stinger не самого высокого качества, поэтому краска может быть повреждена раньше времени. Представители автопроизводителя считают, что причиной некачественного покрытия является масло, которое входит в состав краски.

Стоит отметить, что только в США KIA Stinger Sunset Yellow была распродана тиражом в 400 единиц. В Австралии было приобретено 50 авто. Узнав о проблемах с ЛКП, компания прекратила продажи модели, как у официальных дилеров, так и на сайте.

Представители компании уже связались с владельцами авто. Клиенты получат бесплатную замену ЛПК и пожизненную гарантию на покрытие. Данная сервисная компания является примером хорошего отношения к покупателям.