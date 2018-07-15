Воронежцев удивил необычный стэнс-Volkswagen с выгнутыми колесами

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На улице Остужева города Воронеж внимание водителей привлёк автомобиль Volkswagen, колёса которого были установлены под неестественным углом. Многих местных жителей удивила такая машина.

Жительница Воронежа Ольга сфотографировала необычный Volkswagen на Остужева, после чего поделилась снимком иномарки в соцсетях. «Как можно ехать на таких выгнутых колёсах?» – спросила у других интернет-пользователей автор фото.

Некоторые предположили, что такие колёса необходимы для дрифта, но эту теорию сразу же отмели. Интересующиеся автомобилями горожане пояснили в комментариях, что подобному тюнингу свои машины подвергают те, кто увлекается стэнс-культурой.

Напомним, стэнс – это направление у поклонников автомобильного тюнинга, основными чертами которого являются работа с колёсами и дорожным просветом. В частности, колёса могут установить под непривычным углом. Единственная цель подобных модификаций – придать автомобилю необычный вид.