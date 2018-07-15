В Астрахани дерево-хулиган раздавило авто и побило окна дома

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В Астрахани большой тополь, расколовшись на две части, упал во дворе по непонятным причинам. Дерево нанесло большой ущерб жителям двора: сорвало сплит-систему, помяло легковое авто и разбило окна дома.

Тополь упал возле «Областного онкологического диспансера», о чем сообщили пользователи сети в одном из автомобильных сообществ города в «ВКонтакте». Жители Астрахани опубликовали фото, на котором представлены последствия. При падении большое дерево раскололось на две части.

LADA Priora была придавлена одной частью дерева, остальные машины, припаркованные возле диспансера, остались целы. Кроме того, тополь разбил окно квартиры и снес три сплит-системы с фасада дома.

Примечательно, что это уже второе дерево, которое падает в Астрахани, за неделю. В пятницу в городе дерево упало на трассу и придавило два автомобиля. Инцидент произошел возле Братского сада на ул. Советской.