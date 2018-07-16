Продление ОТТС на LADA Priora оказалось ошибкой

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«АвтоВАЗ» всё-таки снимает с производства модель LADA Priora, а появившаяся ранее в СМИ информация о продлении одобрения типа транспортного средства на этот автомобиль оказалась недостоверной.

В пятницу, 13 июля, «АвтоВАЗ» построил последний кузов популярной модели с надписью «Прощай, Приора». На будущей неделе начнётся сборка финальных экземпляров LADA Priora, до конца нынешнего месяца с конвейера должно сойти 650 машин.

Последняя LADA Priora будет готова всего через несколько дней. Что касается попавшей в автомобильные издания информации о продлении ОТТС, это произошло по ошибке системы сертификационного органа. В связи с тем, что срок документа истекал, система автоматически продлила его. Отметим, что пока российская компания не дала официальных комментариев о судьбе Priora.

Напомним, сборка данной модели велась на третьей нитке конвейера на предприятии «АвтоВАЗ», расположенном в Тольятти. Теперь там будут выпускать только различные версии внедорожника LADA 4x4.