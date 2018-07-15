«Глиномес болгарский»: Киркоров прокатился по лужам в Геленджике

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Король поп-музыки дал потрясающий концерт в Геленджике, но был высмеян в Instagram.

Знаменитый российский певец и продюсер Филипп Киркоров на своей официальной странице в Instagram выложил сразу несколько видео, посвященных недавнему концерту в Геленджике. На первом ролике Киркоров прокатился в своём седане Mercedes-Benz по лужам, изрядно испачкав автомобиль.

Пользователи сети в комментариях отметили, что Киркоров на своём автомобиле «помесил глину» перед концертом. «Глиномес болгарский», – пошутили подписчики Киркорова в комментариях.

Справедливости ради стоит отметить, что в основном поклонники Киркорова в комментариях не пытались оскорбительно шутить, а напротив похвалили певца за потрясающий концерт. «Спасибо, Король», - написали восторженные фанаты.

Стоит отметить, что Киркоров предпочитает премиальные автомобили немецкого бренда Mercedes-Benz и зачастую передвигается на кортеже из нескольких седанов марки. Кроме того, певец некоторое время был лицом бренда в странах СНГ.