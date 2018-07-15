Toyota Land Cruiser возглавил ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей

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Многие автомобилисты меняют машины каждые 3-5 лет, однако существуют модели, которые без проблем прослужат и 10 лет. Эксперты решили составить ТОП-5 автомобилей, которые заслужили звание долгослужащих.

Пятое место эксперты отдали модели Toyota Avalon. Японский бизнес-седан построен на платформе от Camry и реализуется в основном в США. Средний срок владения этим автомобилем составляет 9 лет.

На четвертом месте рейтинга расположился спорткар Chevrolet Corvette. Эта модель является идеальным выбором, если автомобилист хочет получить быстрое авто за разумные деньги. Средний срок владения Corvette – 9 лет.

Третья ступенька рейтинга досталась внедорожнику Ford Explorer предыдущих поколений. Модель оснащена крепкой рамой и обладает высокой проходимостью, за что полюбилась многим владельцам и служит в среднем 9 лет.

На втором месте – спорткар Porsche Boxster. Родстер регулярно возглавляет рейтинги надежности. Также этот автомобиль стоит немало, поэтому его не так часто меняют. Средний срок владения Boxster составляет 10 лет.

Наконец, лидером ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей стал популярнейший внедорожник Toyota Land Cruiser. Автомобиль служит своим владельцам в среднем 11 лет. Даже старые экземпляры 80-й серии до сих пор возглавляют рейтинги надежности среди подержанных машин.