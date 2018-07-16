Новое спорткупе Chevrolet Camaro ZL1 2019 запечатлели без камуфляжа

Сегодня, 06:00

В сети были опубликованы фотографии спортивного купе Chevrolet Camaro ZL1, сделанные во время тестов. «Заряженный» автомобиль 2019 модельного года попал в объективы шпионов без какого-либо камуфляжа.

Новый Chevrolet Camaro ZL1 2019 практически не получил изменений во внешности. Исключением стали модернизированные задние фары и пересмотренные бампер. Также в задней части расположились две камеры: одна из них находится немного выше регистрационных знаков, в другую вмонтировали в заднее крыло.

На сегодняшний день известно, что новый Chevrolet Camaro ZL1 получит бензиновый турбомотор LT4 V8, способный развивать порядка 650 лошадиных сил. Аналогичной отдачей могло похвастаться «заряженное» купе актуальной генерации.

Скорее всего, новинку предложат с 6-диапазонной механической трансмиссией и 10-скоростной АКПП. Модель будет доступна только в заднеприводном исполнении.