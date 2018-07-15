Собянин: ЦКАД даст возможность транзита грузов внутри Подмосковья

Сегодня, 11:22

В эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление, согласно которому ЦКАД в полной мере обеспечит транзит грузов внутри Московской области.

Мэр уверен, что Центральная кольцевая автомобильная дорога даст возможность движения грузового транспорта, перемещающегося с севера на юг, с востока на запад и наоборот.

Также Собянин отметил, что московский транспортный узел пропускает через себя большую часть грузов в со всей России, поэтому ЦКАД крайне необходим столичной инфраструктуре и РФ в целом. Мэр Москвы добавил, что дороги и метро в столице станут менее загруженными и более комфортными.

Ожидается, что в результате автомобили в городе будут передвигаться быстрее и станет меньше пробок, что является актуальной проблемой столицы.