Toyota RAV4 возглавил ТОП-5 лучших кроссоверов для девушек

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Хотя автопроизводители не позиционируют свои модели как «мужские» или «женские», некоторые машины больше подходят автоледи. Специалисты составили ТОП-5 лучших кроссоверов для девушек.

Первое место досталось яркому «японцу» Toyota RAV4 с ценником от 1 499 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с «механикой» и 2,0-литровым мотором мощностью 146 сил. Кроссовер также можно приобрести с 2,5-литровым 150-сильным двигателем.

Вторую строчек заняла Toyota C-HR, которая доступна с передним и полным приводом по цене от 1 299 000 рублей. В «базе» модель порадует наличием кондиционера, двух подушек безопасности, стереосистемы и датчика света, под капотом – 115-сильный агрегат объёмом 1,2 л.

ТОП-3 замкнул Nissan Juke с необычным дизайном. Кроссовер стоимостью от 1 200 000 рублей продавался в России только с 1,6-литровым мотором, выдающим 117 «лошадок». В связи со сменой генерации производитель временно приостановил поставки этой модели.

Хорошим выбором для девушки также станет Mitsubishi ASX, оценённый в 1 129 000 рублей в «базе». Автомобиль может оснащаться 1,6 и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями, генерирующими 117 и 150 сил соответственно.

Пятое место заполучил французский Peugeot 3008 стоимостью от 1 819 000 рублей. Уже в начальной комплектации машина получила «автомат».