Назван ТОП-5 самых ярких и ожидаемых автомобильных новинок 2018 года

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В течение этого года многие компании уже успели представить свои новинки. Но что же еще нам предстоит увидеть? Эксперты назвали пять самых ожидаемых автомобилей.

Kia Stinger является одним из самых ожидаемых автомобилей. После премьеры авто стало понятно, что Kia Stinger сможет составить конкуренцию BMW 4 Series Gran Coupe и Audi A5 Sportback. На автомобиле установлен 3,3-литровый турбированный двигатель V6, мощность его составляет 225 лошадиных сил, а также дизельная 2,2-литровая установка на 220 лошадиных сил. Особо примечателен этот автомобиль своим внешним видом.

На второе место поставили седан Toyota Camry. Построен автомобиль на базе TNGA, которую компания еще не использовала.

Замыкает тройку лидеров KIA Ceed. Обновленная внешность и приятный салон привлекает покупателей. Производить его будут на калининградском автозаводе.

Французский Peugeot 508 занимает четвертое место. Он может посоревноваться с Audi A4 и Volkswagen Passat. Производитель собирается представлять свой автомобиль с тремя разными двигателями: 1,6 литра (180 и 225 лошадиных сил), 1,5 литра (130 лошадиных сил) и 2,0 литра (160 и 180 лошадиных сил).

И последний - Renault Duster. В новой версии кроссовер стал немного длиннее. Под капотом установлены двигатели на 1,5 литра (90 и 110 лошадиных сил) и 2,0 литра (145 лошадиных сил).