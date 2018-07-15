Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных японских двигателей

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Японский автопром давно заслужил репутацию одного из лучших в мире. Весомое значение в этом сыграли качественные двигатели. Эксперты рассказали о «пятёрке» самых надёжных японских силовых агрегатов.

Открывает рейтинг Honda K20 VTEC, которым некогда оснащалась Honda Civic Type-R. Речь идёт о 2,0-литровом 4-цилиндровом моторе, генерировавшем 225 лошадиных сил и 206 Нм. Им также комплектовались Lotus Elise и даже российские LADA.

Далее следует Nissan SR20VET, который в «топовом» варианте развивал 276 лошадиных сил, однако тюнерам удавалось «выжать» из него гораздо больше. Он стал первым в истории Nissan турбированным ДВС с управлением подъёмом клапанов и изменяемыми фазами газораспределения.

В рейтинг попал и Toyota 2JZ-GTE, который где только не применяли, в том числе на Toyota Supra RZ. Это 6-цилиндровый рядный агрегат с двумя турбонагнетателями. Некоторые ателье форсировали этот двигатель до 1 000 лошадиных сил.

В числе надёжных моторов от компании Toyota стоит также упомянуть 3S-GTE и 3UZ-FE. В создании первого принимали участие специалисты Yamaha, тогда как второй агрегат чаще устанавливался на премиальные модели Lexus.