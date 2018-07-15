LADA Priora возглавила ТОП-10 популярнейших авто с пробегом на Северном Кавказе‍

Сегодня, 18:30

Согласно подсчётам агентства «АВТОСТАТ», в Северо-Кавказском федеральном округе за первые пять месяцев нынешнего года удалось перепродать на 9% подержанных «легковушек» больше, чем за тот же период 2017 года. Так, в регионе было реализовано 137 700 машин с пробегом.

На Северном Кавказе традиционно высоким спросом пользуются автомобили LADA. Данный бренд занял более 50% от всего вторичного авторынка СКФО. Лидером продаж остаётся седан LADA Priora. С января по май удалось реализовать 17 100 таких авто с пробегом, что на 13% лучше прошлогоднего результата.

Хэтчбек LADA 2114 разошёлся тиражом в 8 000 экземпляров (+5%), что позволило ему занять вторую строчку рейтинга. Продажи подержанной LADA Granta на Северном Кавказе за отчётный период выросли на 27% или до 6 300 авто. Четвёртое место досталось LADA 2107 с показателем в 5 600 перепроданных машин (+5%), а пятое – LADA 2110, которая нашла 5 100 покупателей (+4%).

В «десятку» самых востребованных в СКФО легковых автомобилей с пробегом также вошли японская Toyota Camry (4 200 ед.; +8%), американский Ford Focus (3 800 ед.; +26%) и отечественные LADA 21099 (3 500 ед.; -5%), LADA 2109 (3 000 ед.; -7%), а также LADA Priora в кузове хэтчбек (3 000 ед.; +5%).