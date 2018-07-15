Datsun представил раллийную версию кроссовера Datsun Cross Rally

Сегодня, 09:39

Компания Datsun выпустила раллийный вариант нового «паркетника» Cross. Новинка отличается улучшенной аэродинамикой, более мощным мотором, дополнительным освещением и гоночной ливреей.

Раллийный Datsun Cross был создан на основе стоковой модели и получил дополнительный обвес, светодиодные прожекторы на радиаторной решётке и бампере и окрас кузова в духе гоночных машин. Кроме того, стоит упомянуть крупный задний спойлер и увеличенные «брызговики».

Автомобиль приводится в движение 1,3-литровым атмосферным мотором, выдающим 78 лошадиных сил. С ним сочетается вариатор CVT, тип привода только передний. Отметим, что на стандартном кроссовере этот двигатель развивает 68 «лошадок» и работает в паре с 5-скоростной МКПП.

В список оснащения Datsun Cross Rally вошли система запуска двигателя с кнопки, мультимедийный центр с большим тачскрином, тканевая обивка салона, кондиционер и легкосплавные колёсные диски размерностью 16 дюймов. Также авто оснастили передними и боковыми эйбегами, стеклянной крышей и опцией курсовой устойчивости.

Раллийная версия Datsun Cross не станет участником гонок. Компания намерена использовать несколько подобных шоу-каров на специальных мероприятиях и маркетинговых акциях.