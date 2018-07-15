Жителям Хельсинки настоятельно рекомендуют не наблюдать за кортежами Путина и Трампа

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Завтра, 16 июля, в финской столице пройдет встреча Путина и Трампа. Полиция настоятельно рекомендует жителям не наблюдать за кортежами президентов из окон.

Полиция Хельсинки сделала несколько заявлений и предупреждений для местных жителей, чтобы те во время проезда глав России и США не открывали окна и не выходили на балконы. Хоть за всеми и невозможно уследить, в то время будет дежурить как местная полиция, так и спецслужбы Владимира Путина и Дональда Трампа. Если у кого-нибудь могут возникнуть подозрения или сомнения, они могут поднять в квартиру этого человека и задержать его до выяснения обстоятельств.

Однако следить за передвижением президентом можно будет на песчаной зоне, расположенной на улице Южная Эспланада, а также на ступеньках здания финского парламента.

На время прибытия Путина и Трампа будут перекрыты улицы в центре города, а также будет ограничено движение транспорта около аэропорта Хельсинки-Вантаа.