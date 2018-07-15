В России с начала 2018 года сократилась доля продаж седанов

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По итогам исследования российского авторынка аналитики агентства «АВТОСТАТ» сделали вывод, что вкусы потребителей продолжают меняться. В частности, доля седанов за последние пять месяцев сократилась на 4 процентных пункта.

За январь-май нынешнего года седаны заняли долю в 33,6% от общего объёма проданных в России «легковушек», тогда как годом ранее этот показатель составлял 37,6%. Несмотря на падение спроса на седаны, они сохранили статус самого распространённого типа кузова в РФ. На них приходится 45% от всех зарегистрированных в стране легковых автомобилей.

Наряду с этим популярность универсалов растёт: 49,4% против 44,6% год назад. Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что востребованные сегодня кроссоверы и внедорожники зачастую имеют такой тип кузова. Что касается хэтчбеков, их доля изменилась несущественно, а именно сократилась с 16,7 до 16%.