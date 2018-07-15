Уникальный 25-местный лимузин Mega Hummer замечен в Воронеже

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Столь необычный автомобиль привлек внимание горожан. Белоснежный лимузин со свадебными украшениями рассекал по городу.

Накануне в Воронеже местные жители заметили уникальный лимузин Mega Hummer. Отметим, что горожане не сразу поняли, что это за гигант, и начали интересоваться в соцсетях.

Когда снимки попали в интернет, пользователи в комментариях тут же объяснили, что это Mega Hummer. Внедорожник-лимузин способен вмещать 25 пассажиров. Его длина составляет 25 метров, а высота потолка – 180 см, что позволяет стоять в салоне в полный рост.

Необычный автомобиль стал частью свадебного кортежа для молодоженов. Отметим, что в России всего несколько десятков лимузинов Mega Hummer. Их в основном арендуют для специальных мероприятий или свадеб, а стоимость аренды составляет 5 000 рублей в час.

Воронежцы в комментариях начали подшучивать над гигантским лимузином: «Мечта цыганского барона».