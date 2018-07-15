В Омске молодожены приехали в ЗАГС на грузовиках

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Традиционному роскошному лимузину парочка предпочла фуру. Молодожены прибыли на роспись на грузовике.

В Омске молодая пара выбрала в качестве автомобилей свадебного кортежа фуры. Молодожены сначала приехали в ЗАГС, а потом катались на грузовике по городу. Два тягача были украшены в соответствии со свадебными традициями: цветами, шарами, а переднюю часть украшала пара игрушечных медвежат.

Горожан сильно удивил такой свадебный кортеж. Местные жители сфотографировали грузовики и выложили снимки в соцсетях. В комментариях пользователи предположили, что молодожены каким-то образом связаны со сферой грузоперевозок, иначе сложно объяснить столь оригинальный выбор кортежа. Также пользователи пожелали молодой паре счастья и благополучия.