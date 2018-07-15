Серийное кросс-купе WEY Pi4 VV7x рассекречено до премьеры

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Китайские СМИ впервые показали фотографии серийного кроссовера WEY Pi4 VV7x. Машина попалась автомобильному папарацци, который запечатлел во время испытаний.

Компания Great Wall завершает испытания производственного варианта модели WEY Pi4 VV7x. Роскошный паркетник засекречен, однако фотошпиону удалось запечатлеть прототип модели сзади, когда он проходил дорожные тесты.

Концептуальная версия кроссовера WEY Pi4 VV7x дебютировала в конце минувшего года. Основой для автомобиля послужил самый большой внедорожник бренда, называемый VV7.

Кроссовер WEY Pi4 VV7x оснащается гибридной силовой установкой на базе бензинового мотора 2.0, работающего в паре с электродвигателем. Вместе агрегаты выдают производительность в 234 л.с. Установка комплектуется 6-РКПП с двойным сцеплением. Машина получила безальтернативный полный привод. На 100 км пробега новинке нужно всего 2,4 л горючего в смешанном цикле.

Шпионские фотографии серийного кроссовера WEY Pi4 VV7x указывают на то, что он сохранил дизайнерскую концепцию шоу-кара. Известно, что автомобиль будет оснащаться адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, системой предотвращения лобовых столкновений, системой помощи при выезде с парковки задним ходом, а также интеллектуальной мультимедийной установкой с 12-дюймовым тачскрином. Также в машине имеются кнопка запуска мотора, круговой видеообзор, кожаный салон, стеклянная крыша и многое другое. О ценнике и сроках начала продаж новинки китайцы пока не говорят.