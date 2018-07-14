«Лицо дьявола»: Мистическая сущность на месте ДТП под Иркутском испугала россиян

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Пользователи соцсетей разглядели на месте аварии призрака.

Сегодня днем, 14 июля, на трассе Р255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области произошла серьезная авария. Иномарка Mitsubishi L200 выехала на «встречку» и столкнулась с машиной Toyota Probox. В результате женщина за рулем Toyota погибла.

Известно, что в салоне Mitsubishi находились дети, они не пострадали. Также три автомобиля, ехавшие за пикапом, вылетели в кювет. Никто из их водителей и пассажиров не пострадал.

Фотографии с места аварии были опубликованы в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте». Под снимками началось обсуждение ДТП. Многие пользователи выразили соболезнование семье погибшей. Также некоторые комментаторы начали осуждать водителя Mitsubishi.

Однако некоторые внимательные пользователи заметили на фото нечто странное. В поле над кустом неподалеку от места ДТП повис загадочный силуэт. «Странно дымка..прям лицо дьявола какое-то», – написал один из пользователей в комментариях под фото.

Мистическая сущность на месте ДТП под Иркутском испугала россиян. Они предположили, что это призрак или фантом. Вместе с тем нашлись и комментаторы, которые опровергли «паранормальщину». Один из пользователей написал, что странное лицо – это всего лишь грязное стекло.

Отметим, что загадочные существа нередко попадают на фото на месте аварий. Так, многие считают, что это призраки погибших или же обитатели аномальных зон, где высокая концентрация ДТП.