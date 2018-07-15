Эксперты рассказали, как россияне готовят машины к путешествиям

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В России наступила пора отпусков, и граждане принялись за планирование своего отдыха. Кто-то полетит в Турцию и в другие жаркие страны, однако найдутся и те, кто откажется от самолета в пользу собственного автомобиля. Эксперты узнали, как жители страны готовят свои машины к поездкам.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» и специалисты издания «За рулем» провели опрос, охвативший более двух тысяч автомобилистов. Эксперты выяснили, что 60% респондентов поддерживают идею проводить какие-либо технические подготовки транспорта перед путешествием. Обязательно внеплановое ТО проводят 26% россиян. 18% опрошенных предпочитают самостоятельно приводить свои машины в порядок перед поездками, а 15% респондентов пользуются услугами знакомых-мастеров.

40% опрошенных заявили, что вовсе ничего не делают с транспортом перед путешествием, так как уверены в своих машинах. 4,2% жителей страны уверены, что им помогут КАСКО и «Помощь на дороге». 8% респондентов запасаются горючим и берут в дорогу инструменты, рассчитывая, что справятся с поломками самостоятельно. 11% россиян проверяют на исправность свои навигаторы и берут в путешествие карты. 14,4% опрошенных не подготавливают транспорт к поездкам, так как считают, что при необходимости всегда найдется придорожная СТО. 3,3% россиян меняют машинное масло и производят замену фильтров.