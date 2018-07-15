Электрокар Porsche и Rimac показан на новом рендере

Сегодня, 07:00

Недавняя покупка компанией Porsche акций фирмы Rimac спровоцировала разговоры о том, что немцы решительно настроились завоевывать рынок электрокаров. Так и есть, и специалисты решили показать, как может выглядеть электромобиль двух производителей.

Напомним, ранее Porsche купила 10% акций хорватского автопроизводителя Rimac. Последний имеет богатый опыт в электрификации транспорта, а потому, появились слухи, что немецкие машиностроители воспользуются технологиями партнеров ради создания собственных электрокаров.

В последнее время сегмент электрокаров стал стремительно развиваться, на фоне чего производители активно трудятся в направлении «зеленого» транспорта, во что вкладывают колоссальные суммы. Porsche в данном аспекте не стала исключением, и разрабатывает электромобиль Taycan. В будущем он породит целое семейство, в которое войдет множество модификаций, таких как Cross Turismo и так далее.

Представить, как может выглядеть электрокар от Porsche и Rimac, достаточно сложно. Обе компании пока ничего не говорят о совместной модели. Тем не менее, независимые эксперты показали свой вариант, и предположили, что машина могла бы получить силовую установку тягой 2 000 л.с. Рендер гиперкара показал портал motor1.

Так или иначе, можно с уверенностью говорить, что Porsche и Rimac вместе способны создать «дорожного монстра». Ведь немцы уже удивили мир супер-гибридом 918 Spyder, а хорваты создали гиперкар C_Two с агрегатом на 1 888 л.с.