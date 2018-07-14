В Воронеже в очереди за фастфудом заметили "человека-машину"

Сегодня, 17:56

Воронежцы накануне вечером могли увидеть забавное зрелище около ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Среди очереди из автомобилей местные жители заметили пешехода.

Возле «Макдоналдса» на пересечении улиц Генерала Лизюкова и Маршала Жукова сфотографировали мужчину, неспешно двигавшегося среди машин на своих двоих. Местный житель поделился необычным фото в сети.

Загадочный «человек-машина» оказался постоянным клиентом сети фаст-фуда: он покупает здесь еду уже в течение семи лет. Об этом написала в комментариях девушка, работающая в этом «Макдоналдсе». Она охарактеризовала мужчину как вежливого и культурного и отметила, что он приобретает два-три куска торта и всегда имеет при себе чемодан.

«Но я ему завидую в том, что каждый день столько вкусняшек ест и не набирается вес, и так 7 лет», – призналась сотрудница «Макдоналдса».