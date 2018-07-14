Nissan сделает следующее поколение спорткара полностью новым

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Японские машиностроители начали работы над следующей генерацией спорткара Nissan GT-R. Стало известно, что автомобиль станет совершенно новой моделью, и не исключено, что она получит модификацию с гибридной силовой установкой.

Альфонсо Альбайс, глава дизайнерского отдела Nissan, побывал на Фестивале скорости в Гудвуде. Здесь он дал интервью, в котором сообщил о начале разработки следующего поколения спорткара GT-R. Топ-менеджер рассказал, что машина будет особенна уникальным дизайном и полностью переработанной технической составляющей.

Nissan GT-R появился 11 лет назад, и не нуждается в представлении. Легендарный автомобиль хорош в стандартном виде, однако прославился еще и гибкостью в тюнинге. Любители модернизировать транспорт охотно работают с этой моделью, и у нее имеется множество необычных версий. К примеру, недавно энтузиасты представили 2000-сильный Nissan GT-R.

Подробностей о новом Nissan GT-R пока нет, и Альфонсо Альбайс подчеркнул, что сейчас в разработке находится только экстерьер новинки, так как техническая часть автомобиля еще не утверждена. Журналисты поинтересовались, появится ли гибридная версия машины, и топ-менеджер ответил, что ее создание не исключается.

По мнению специалистов, если гибридному Nissan GT-R дадут «зеленый свет», он переймет технологии болида GT-R LM Nismo. Последним движут 3-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Их суммарная производительность составляет 750 л.с.