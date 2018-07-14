Автомобилисты Челябинска жалуются на затопленные дороги и пробки

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Накануне, 13 июля, на Челябинск обрушился сильный и длительный ливень. Местные водители жалуются на пробки, образовавшиеся из-за того, что многие перекрёстки и улицы оказались затоплены.

Жители Челябинска активно делятся в соцсетях снимками и видео последствий обрушившейся на город стихии. Из-за того, что ливневые канализации не справились со своей задачей, на главных транспортных линиях появились глубокие лужи, что в свою очередь стало причиной дорожных заторов.

Наибольший удар пришёлся на дороги Тракторозаводского, Ленинского, Центрального районов и Северо-Запада. Под воду ушли подземные переходы. Более того, пассажирам приходится ждать общественный транспорт.

Челябинский гидрометеоцентр прогнозирует на 14 июля дожди, град, грозы, увеличение порывов ветра до 25 м/с. Отметим, что во многих городах Урала в последние дни наблюдаются сильные осадки. Ранее затопило улицы Екатеринбурга, а Свердловской области разлилась река Ивдель.