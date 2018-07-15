Представлен ТОП-5 «пацанских» автомобилей за 200 тысяч рублей

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Очень часто бывает так, что начинающему водителю только исполнилось 18 лет, и он хочет дешевый и, одновременно, хороший транспорт. Эксперты решили перечислить в новом ТОП-5 именно такие машины, стоимостью в 200 тысяч рублей.

Первым в ТОП-5 оказался седан Toyota Mark II. Машина с заметной внешностью еще присутствует на вторичном авторынке страны, но ее придется поискать. Модель оснащена мотором 2.5 тягой 280 л.с. с АКПП. Автомобиль хорошо укомплектован, но существует только в «праворульном» исполнении, что понравится далеко не каждому.

Вторую строчку «пацанского» ТОП-5 заняла LADA Priora. Эта машина не может похвастаться богатой «начинкой» и комфортом, но она хороша тем, что ее можно легко доработать. При этом, доработки обойдутся дешевле, чем в случае с иномаркой. К примеру, на 1,6-литровый агрегат машины можно установить турбонаддув, что добавит ему мощности до 130-150 л.с.

Третье место занял хэтчбек Honda Civic. Эта машина интересна своим 1,6-литровым мотором, который, невзирая на небольшой объем, благодаря фирменной системе VTEC, выдает мощность 150-180 л.с. Также этот двигатель неприхотлив и имеет небольшой расход топлива.

Четвертую строчку ТОП-5 занял Mercedes E-Class W124 из «90-х». Этот автомобиль будет непросто найти в нормальном состоянии за 200 тысяч рублей, но оно того стоит, ведь «немец» надежен и комфортен.

Аутсайдером пятерки стал BMW 5-Series в 34-м и 39-м кузовах. Просторная машина хорошо управляема и динамична, ведь оснащается 200-сильной «шестеркой» 2.5.