Автоледи погибла в жутком ДТП на трассе «Тюмень – Омск»

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В субботу, 14 июля, на автодороге «Тюмень – Омск» произошло ДТП, в ходе которого опрокинулась иномарка. В результате скончалась 45-летняя женщина.

Смертельная авария произошла около 09:00 на 235-м км трассы «Тюмень – Омск», сообщили в пресс-службы УГИБДД МВД РФ по Тюменской области. Женщина 1973 года рождения, управлявшая иномаркой, ехала из Голышманово в Карасуль, когда попала в ДТП.

Очевидцы рассказали, что машина марки Toyota задела обочину, после чего её вынесло на полосу встречного движения. Там автомобиль несколько раз перевернулся.

В итоге женщина вылетела из авто, после чего «легковушка» придавила её. Полученные автомобилисткой травмы оказались несовместимы с жизнью. Отметим, что точную причину жуткой аварии сотрудникам правоохранительных органов ещё предстоит выяснить.