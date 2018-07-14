Базовая комплектация: Британец управлял автомобилем плоскогубцами сидя на ведре

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Британские полицейские остановили автомобиль для проверки документов, однако были удивлены, когда увидели, что у машины нет руля, а ее водитель сидит на ведре.

Ночью 13 июля полицейские графств Норфолк и Суффолк наткнулись на самый странный автомобиль в их карьере. О необычном случае стражи порядка рассказали в соцсети Twitter. Их публикация сразу стала вирусной.

Полицейские остановили трехдверный хэтчбек Peugeot для проверки документов. Сзади машина выглядела обычно, но спереди она была в плачевном состоянии (отсутствовали фара и бампер). Однако стражи порядка были сильно удивлены, когда заглянули в салон транспортного средства: в машине не было водительского сидения, а на его месте находилось ведро. Сидя на нем водитель автомобиля рулил плоскогубцами, потому что у хэтчбека не было рулевого колеса.

Полицейские в своей публикации отметили, что британец будет привлечен к ответственности, так как допустил много нарушений. Также стражи порядка отметили, что не видели более дешевого транспортного средства, и удивлены, что им вообще можно было управлять. Пользователи сети отметили, что такой шаг - довольно оригинальная базовая комплектация.