В Воронеже приставы арестовали четыре автомобиля за неделю

Сегодня, 15:06

В текущем месяце воронежские приставы арестовали четыре машины из-за того, что у их владельцев были задолженности по штрафам ГИБДД. Уточняется, что воронежцев не ежиножды предупреждали о необходимости погасить долги.

В УФССП РФ по Воронежской области уточнили, что только арест имущества возымел действие, тогда как все предупреждения граждане игнорировали. Один из местных жителей накопил штрафов на сумму более 100 000 рублей.

Когда забирали его Volkswagen Passat, мужчина прятался в доме, а затем обратился в полицию и написал заявление об угоне. Позднее воронежец признался, что знал о долге, но был уверен, что со временем дело закроют по сроку давности. В итоге ему всё-таки пришлось вернуть весь долг.

Аресты Mercedes-Benz и Mazda тоже побудили их владельцев выплатить штрафы. В свою очередь хозяин ВАЗ 321074 не стал погашать задолженность, поэтому его машину передадут на оценку, после чего авто пустят с молотка.