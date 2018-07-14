В России запускается программа «Семья KIA»

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Корейские машиностроители запускают в России новую программу лояльности «Семья KIA». Об этом проинформировало отечественное представительство марки. Акция предлагает разнообразные преимущества для автомобилистов, остановивших свой выбор на продукции KIA.

Российский офис KIA сообщает, что новая программа стартует в стране 16 июля. В ее рамках клиентам марки предложат преимущества при покупке и обслуживании автомобилей. Кроме того, «Семья KIA» предоставит потребителю информационную поддержку и бонусы.

На основании программы «Семья KIA» автомобиль на условиях «трейд-ин» можно будет купить с выгодой до 150 000 рублей. Также по «трейд-ин» можно приобрести машину в кредит со сниженной на 2% ставкой. Обслуживание авто по программе «Семья KIA» гарантирует клиентам машину на время ремонта, сервис за 60 минут. На транспорт, эксплуатировавшийся более трех лет, с 10-процентной скидкой доступны техобслуживание и оригинальные запчасти. Для авто возрастом более 5 лет предусмотрена 15-процентная скидка.

«Семья KIA» доступна для всех владельцев автомобилей южнокорейском марки, проживающих в России. Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.kia.ru. Благодаря этому клиенты будут получать информацию об акциях, розыгрышах, спецпредложениях, а также контролировать сервисную историю своих машин.