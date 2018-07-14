«Конец света близок»: Сеть шокировало нашествие саранчи на заправке в США

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Насекомые полностью облепили заправочную станцию.

Во вторник, 10 июля, на заправочной станции в Хендерсонвилле, штат Теннесси, местная автоледи запечатлела на видео огромный рой саранчи. Снимая жуткое природное явление, женщина комментировала происходящее. Она не сразу поняла, что перед ней нашествие насекомых.

«Это саранча или что?» – спросила американка вслух, но, похоже, она находилась одна в машине, так как ей никто не отвечал.

После этого женщина заметила ещё одного человека, который заправлял бензобак своей машины, несмотря на ползающих и летающих всюду насекомых. Автомобилистка прокомментировала его действия: «О чем он думает, заканчивая заправляться? Отсюда нет пути!»

После этого она громко вскрикнула и сказала, что саранча пытается попасть к ней в машину. Нашествие насекомых ни на шутку испугало не только его свидетелей, но и людей, увидевших ролик в интернете.

Сеть шокировало нашествие саранчи на заправке в США. Многие американцы увидели в происшествии что-то мистическое и посчитали, что конец света близок. Интернет-пользователи вспомнили, что нашествие саранчи было одной из десяти казней египетских, описанных в Библии.