В день встречи Путина и Трампа центр Хельсинки будет закрыт для автотранспорта

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В понедельник 16 июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в города Хельсинки в Президентском дворце. Полиция, мэрия и компания-оператор общественного транспорта HSL сообщили, что из-за этого центр города будет закрыт.

Администрация Хельсинки уточнила, что ряд центральных улиц и площадей города будет полностью перекрыт, а некоторые лишь частично. При этом движение технического транспорта также будет ограничено. Уточняется, что движение в Вантаа также будет ограничена.

Улицы, прилегающие к Президентскому дворцу, будут полностью перекрыты. Некоторые улицы Хельсинки будет частично перекрыты с 11:30 до 20:00. Мэр Ян Вапаавуори попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, а также уточнил, что данная встреча – отличная возможность показать Хельсинки и Финляндию.

Кроме того, с воскресенья по вторник в центре города будет закрыто 10 паркингов для велотранспорта. Транспорт, который был припаркован в улицах, которые будут закрыты будет эвакуирован.