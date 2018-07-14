В сети опубликовали видео с новым субкомпактным хэтчем Hyundai Santro

Сегодня, 13:10

Шпионы сняли на видео новый субкомпактный Hyundai Santro в кузове хэтчбэк и опубликвали видео в соцсети YouTube на канале Techmech. Модель покрытая камуфляжной пленкой была замечена на дорожных тестах в Индии.

Субкомпактный хэтчбэк Hyundai Santro предназначен для авторынка Индии, однако поздее будет экспортирован и на другие рынки. Несмотря на то, что модель плотно покрыта камуфляжной пленкой, которая мешает разглядеть все детали, автоэксперты отметили фирменную решетку радиатора. Элемент выполнен в стиле Solaris и Tucson последнего поколения.

Ожидается, что Hyundai Santro оснастят силовой установкой объемом 1.1 литр с отдачей в 64 «лошади». В качестве трансмиссии могут предложить «механику» и коробку-автомат.

Предыдущее поколение субкомпактной модели уже предлагали в Индии, однако её пришлось снять с продаж. В основу новинки легла инновационная архитектура Hyundai i10.