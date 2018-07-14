На трассе «Омск – Тюмень» сократят максимальную скорость

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Власти Омской области приняли решение снизить максимально разрешённую скорость передвижения на ряде участков «трассы смерти». Отметим, что автодороге «Омск – Тюмень» часто происходят смертельные ДТП.

В Омской области с января этого года на федеральных трассах было зарегистрировано 59 ДТП. Хотя их число в сравнении с 2017 годом сократилось на 20%, количество смертельных происшествий выросло. Эксперты рассказали, что главным типом аварий с наибольшим числом погибших остаётся столкновение, а наиболее частым нарушением ПДД является выезд на «встречку» и несоблюдение правил обгона.

Из-за этого на самых аварийных участках автодороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» появились камеры фотовидеофиксации, щиты и дорожные знаки, предупреждающие о максимально допустимой скорости.

Аналогичные меры были предприняты на трассе «Омск – Черлак – граница с Казахстаном». На дорогах области были установлены 12 стационарных комплексов фотовидеофиксации, в планах разместить ещё 18. Также в регионе появятся пешеходные переходы с кнопкой вызова.