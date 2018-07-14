Pininfarina показала на тизерах 2000-сильный электрокар PF0‍

Сегодня, 12:40

Итальянское ателье Pininfarina поделилось свежими тизерами электрического гиперкара под названием PF0. Серийное производство новинки стартует не ранее 2020 года.

Презентация концептуального гиперкара от Pininfarina состоится в августе текущего года в рамках особого мероприятия в Калифорнии, пишет Carscoops. Над проектом также работает хорватская фирма Rimac, у которой уже есть опыт в создании подобных авто.

По словам разработчиков, модель объединит в себе красоту, мощь и технологии новых электромобилей. Предположительно новинка позаимствует некоторые технологии у гоночных болидов Mahindra Формулы Е. Все подробности о технической составляющей грядущего электрокара пока сохраняются в тайне. Новинке предстоит конкурировать с Bugatti Chiron.

По неподтверждённым данным, Pininfarina PF0 сможет проехать порядка 500 км пути без подзарядки, мощность силового агрегата модели будет превышать 2 000 лошадиных сил. Гиперкар при массе ниже 2 000 кг будет тратить на разгон до 100 км/ч менее 2,0 с. Стоимость автомобиля составит не менее 2 000 000 евро.

К настоящему моменту инвесторы выделили для Pininfarina 100 000 000 долларов на создание новой модельной линейки. Помимо этого, компания собирается выпустить несколько электрических кроссоверов.