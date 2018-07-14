ГАЗ на две недели приостановит сборку машин

Сегодня, 13:09

Горьковский автозавод сообщил о планах временно прекратить производство автомобилей. Конвейеры будут простаивать две недели – с 16 по 31 июля, проинформировали представители предприятия.

Руководство ГАЗ приняло решение о приостановке производства ради модернизации и запуска новой модели. Речь идёт о новой «ГАЗели Next 4,6», объём кузова которой достигает 15,5 кубических метров.

На время простоя работников завода отправят в ежегодный оплачиваемый отпуск, такое решение было согласовано с профсоюзом. По словам представителей российской компании, в ходе отпуска планируется заняться сервисным обслуживанием оснащения, что невозможно без приостановки производства.

Стоит отметить, что в настоящее время ГАЗ поставляет свои автомобили в 40 различных стран. Компания также рассчитывает выйти на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.