На Нюрбургринской трассе был замечен новый «заряженный» BMW X5 M

Сегодня, 12:25

На Нюрбургринской трассе в камуфляжной пленке был замечен новый «заряженный» BMW X5 M. Шпионы сняли модель на видео, когда немецкий бренда решил проверить новину на дороге.

На видео представлена BMW X5 M покрытая камуфляжем, однако это не помешало специалистам увидеть новую массивную решетку радиатора. Большой размер решетки говорит о более мощном силовом агрегате.

Автоэксперты считают, что новый BMW X5 M получит мотор объемом 4,4 литра с отдачей в 600 лошадиных сил. С дорожными тестами на Нюрбургринском треке новая генерация «заряженной» версии справилась отлично, авто по трассе двигалось уверенно.

Новая «заряженная» BMW X5 M появится вначале на авторынке США, а затем доберется до других рынков. Стоимость кроссовера не сообщается, как и ряд технического оснащения. Напомним, что актуальное поколение в Америке предлагают за 101 700 долларов.