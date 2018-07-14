В Нижнем Новгороде за езду по Большой Покровской оштрафовали более 120 водителей

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Семь нижегородских автомобилистов за период с 1 по 12 июля получили штрафы за проезд или остановку на пешеходной улице Большая Покровская, передаёт пресс-центр городской администрации.

С апреля нынешнего года на Большой Покровской ввели запрет на передвижение любых транспортных средств по этой улице. С тех пор сотрудники ГИБДД зафиксировали на ней 121 нарушение. Каждому из автомобилистов пришлось заплатить штраф в размере 2 000 рублей.

В Госавтоинспекции отметили, что только 6 и 7 июля ни одно транспортное средство не заехало и не остановилось на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Однако в эти два дня проезд в центр города был ограничен. Для водителей организовали проезд по Грузинской и Октябрьской улицам, а также по Холодному переулку.

Напомним, в эти выходные, 14 и 15 июля, в центре города ограничат движение транспортных средств в связи с финальными матчами ЧМ-2018.