Opel подозревают в «дизельном скандале»

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На немецкий бренд Opel пали подозрения в манипуляциях с вредными веществами в выхлопных газах дизельных машин. В отношении компании начало проверку федеральное автотранспортное ведомство Германии.

Как пишет газета Bild со ссылкой на собственный источник, в ряде моделей Opel по неизвестной причине прекращала работать система очистки выхлопов. Из-за этого количество оксидов азота было выше разрешённого показателя в десять раз.

Данная проблема была обнаружена в 60 000 автомобилях Opel моделей Cascada, Insignia и Zafira, которые были проданы на глобальном рынке. При этом 10 000 из них приобрели немцы. Согласно предварительной информации, этот дефект не касается машин Opel, которые сходят с конвейеров в настоящее время.

На текущей неделе ведомство связалось с представителями Opel и сообщило о подозрениях в махинациях с вредными выбросами, а также потребовало выразить собственную позицию до конца следующих двух недель. Ранее в Opel отрицали все обвинения в причастности к «дизельному скандалу».