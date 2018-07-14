На трассе в Саратовской области погиб велосипедист

Сегодня, 09:34

Вечером 13 июля, в пятницу, в Саратовской области на трассе произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой велосипедист. Инцидент произошел в Марксовском районе, сообщает Центр медицины катастроф.

Согласно полученным данным в аварии на трассе в Саратовской области погиб мужчина 57 лет, который ехал на велосипеде. Смертельная авария произошла в пятницу в 20:40, когда неизвестный водитель наехал на мужчину. Велосипедист погиб на трассе Марксовского района возле села Орловское.

Представители Центра медицины катастроф уточнили, что 57-летний мужчина, который ехал на велосипеде, скончался до приезда сотрудников скорой помощи, поскольку получил многочисленные травмы не совместимые с жизнью.

На данный момент детали происшествия уточняются. Сотрудники ДПС устанавливают личность водителя, который сбил велосипедиста.