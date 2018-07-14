Автомобилями «Кортеж» заинтересовались зарубежные страны

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По словам Алексея Боровкова, являющегося руководителя Центра компьютерного инжиниринга, который участвовал в разработке проекта «Кортеж», к российским роскошным автомобилям большой интерес проявляют зарубежные страны. Об этом информирует РИА «Новости».

Боровков считает, что такой интерес со стороны зарубежных стран связан в том числе с тем, что ранее президент России продемонстрировал свой лимузин главе ОАЭ. Он отметил, что это богатая страна, где есть много людей, которые могли бы стать потенциальными покупателями российских автомобилей.

Также Боровков добавил, что в Хельсинки, где 16 июля пройдет саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, тоже будет продемонстрирован лимузин «Кортеж». Местные СМИ уже пишут об автомобиле, а это означает, что он вызывает интерес.

Отметим, что проект «Кортеж» подразумевает разработку роскошных машин для первых лиц страны на общей платформе (ЕМП). В линейку войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн, которые будут выпускаться под брендом Aurus. В открытую продажу машины поступят в 2019 году, а цены на них стартуют с 10 млн рублей.

Впервые лимузин Владимира Путина Aurus Senat был показан на публике 7 мая во время его инаугурации. Автомобиль оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил.