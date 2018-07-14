В Тюмени ожидается резкий рост количества электромобилей

Сегодня, 08:26

К 2025 году на дорогах Тюмени появятся порядка 350 электрокаров. Такой прогноз сделал Илья Анисимов, доцент кафедры «Эксплуатация автотранспорта» ТИУ и кандидат технических наук.

По словам господина Анисимова, в настоящее время в городе насчитывается около 40 электромобилей, тогда как полтора года назад было зарегистрировано всего 10 машин с подобной силовой установкой.

В ТИУ считают, что для отсутствия очередей на станциях медленной зарядки, их количество в Тюмени должно составлять около 1 500 единиц. Эксперты рекомендуют развивать сеть подобных зарядных станций на плоскостных и придорожных парковках, территориях торговых центрах и зонах около жилых домов. В последнем случае владельцы "зелёных" машин смогут оставлять их заряжаться на ночь.

До конца нынешнего года в городе должны заработать три новых «заправки» для электрокаров. Такое соглашение администрация Тюмени заключила с фирмой СУЭНКО. Ещё три зарядные станции в минувшем году установила компания «Тюменьэнерго». На протяжении года пользоваться этими зарядками можно бесплатно.