В Тюмени на Маяке временно ограничат движение транспорта

Сегодня, 07:59

В Тюмени около Маяка на время будет пересмотрена схема движения транспортных средств. Это обусловлено ремонтом теплосетей, передаёт городская администрация.

По причине проведения ремонта тепловых сетей в Тюмени на улицах Карла Маркса и 9 Января изменят схему передвижения транспорта. От пересечения с Карла Маркса до перекрёстка с улицей Декабристов По улице Ленинградской нельзя будет проехать с 23 июля по 21 сентября.

На тот же период автомобилистам запретят проезд по улице Карла Маркса от пересечения с Калинина до Ленинградской. Проезд закроют и около дома №9 по улице 9 Января.

Уточняется, что на указанные сроки транспортным средствам придётся осуществлять объезд по улицам Мира, Куйбышева, Транспортной и Калинина. Власти Тюмени призвали местных водителей внимательно следить за дорожными знаками и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 30 июля тюменским водителям запретят останавливаться на улице Николая Ростовцева. Знаки "Фотовидеофиксация" и "Остановка запрещена" появятся около домов №23 и 25.