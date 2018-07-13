Движение автобусов по Большой Садовой в Ростове откроют 16 июля

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С 16 июля текущего года в Ростове-на-Дону местный общественный транспорт будет следовать по маршруту от Большой Садовой до Театрального проспекта. Такой информацией поделился пресс-центр городской администрации Ростова.

Стоит напомнить, что площадка от Кировского до Театрального была перекрыта для нужд фанатов, прибывших на ЧМ-2018. Автобусам приходилось сворачивать на Кировском до Красноармейской, а вот с понедельника маршрут общественного транспорта по Большой Садовой станет длиннее.

Театральная площадь и улица Советская пока перекрыты, так как фан-зона будет закрыта только после окончания мундиаля. Демонтаж оборудования будет произведен в самые краткие сроки, чтобы площадь начала нормально функционировать в последней декаде нынешнего месяца, сообщают чиновники.